Videoconsult huisarts versneld ingevoerd in regio Oosterhout

De techniek is versneld ingevoerd om het besmettingsrisico met het coronavirus te minimaliseren en te zorgen dat mensen met klachten zo veel mogelijk thuis blijven.

Niet fysiek aanwezig zijn

Patiënten in de regio Oosterhout hoeven dus niet meer fysiek aanwezig te zijn bij een consult bij huisartsen, psychologen of praktijkondersteuners. De huisartsenpost Oosterhout maakt al enige maanden gebruik van de digitale techniek. Onder druk van de coronacrisis is het videoconsult nu breed uitgerold.

Webcams

Op alle praktijken in de regio zijn webcams geïnstalleerd en de eerste consulten via beeldverbinding hebben al met succes plaatsgevonden. Een videoconsult is mogelijk in Oosterhout, Den Hout, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Oosteind, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg.

Link via e-mail