Ze schreeuwen het niet van de daken, maar Waardhuizen is trots op vice-premier Carola Schouten

Gereformeerd

Zowel in Waardenburg als in Giessen, allebei behorend tot de gemeente Woudrichem, zijn ze nu trots dat Schouten het zover heeft geschopt in de landelijke politiek. Niet dat ze dat van de daken schreeuwen, want zo gaat dat niet in het Land van Heusden en Altena. Maar Arie Scherff, koster van de gereformeerde kerk in Waardhuizen, steekt niet onder stoelen of banken dat hij het ontzettend 'knap' vindt hoe Carola Schouten in het Haagse opereert. Met haar moeder komt Carola Schouten nog regelmatig naar één van de diensten in het kerkje.