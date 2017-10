Vexpro mag geen wijk bouwen, Gilze en Rijen vindt plan voor 39 woningen onwenselijk

Onenigheid tussen ontwikkelaar en gemeente over de voorgenomen bouw van 39 woningen in Gilze.

Twee woningen mag ontwikkelaar Vexpro bouwen aan de Oranjestraat 113 in Gilze en tankstation Hessels saneren. De ondernemer heeft een compleet plan liggen voor liefst 39 woningen. ,,Onwenselijk'', vinden B en W. Vexpro begrijpt er niets van, want die woningen kan Gilze goed gebruiken.

Veelbelovend

Volledig scherm Locatie van de nieuwe woningen. © BN DeStem Het verhaal van Vexpro en het bouwplan begon nog zo veelbelovend. De aanwezigheid van een tankstation met aanverwante risico en vervuiling in de dorpskom is verre van ideaal.



Vexpro kocht in 2015 de gebouwen en de 3.500 vierkante meter grond die erbij hoort. Een bouwplan liet niet zo lang op zich wachten. Dat strekte zich uit van Oranjestraat tot aan het Laarspad met 39 woningen, garages, groenzones en een ontsluitingsweg.



In januari vroeg Vexpro de gemeente mee te werken aan woningbouw op die locatie. Het antwoord van B en W was dat de gemeente twee woningen zou toestaan in de lintbebouwing van de Oranjestraat op voorwaarde dat ook het tankstation en de andere (garage)activiteiten van Hessels gesaneerd zouden worden.

Heroverwegen

In juli vraagt Vexpro het college dit besluit te heroverwegen en vraagt de raad het bestemmingsplan ter inzage te leggen. B en W werken hier niet aan mee tot ongenoegen van Vexpro-directeur Huub Vermeer, die niet wil reageren. Hij stelt in zijn verweer dat de sanering van een tankstation niet te betalen is met twee woningen. Vermeer vindt ook dat het plan past binnen de (langetermijn)visie in Gilze. Ook stelt hij dat de gemeente ernstig achterblijft met bouwen en zijn de woningen die hij wil optrekken een brede mix van goedkoop en betaalbaar.

Op de achtergrond speelt ook dat de gemeente bezig is om het centrumplan Gilze te realiseren. Maar Vermeer ziet daar veel beren op de weg en denkt dat voorrang voor zijn plan logisch is. De grond voor het centrumplan heeft de gemeente nog niet in eigendom, ook lopen er enkele rechtszaken, bovendien kost het de gemeente miljoenen en staat er geen tankstation dat gesaneerd moet worden.

Andere taak

Dat klinkt als een serieuze reeks argumenten. B en W stellen daar tegenover dat de gemeente een andere taak heeft gekregen bij ruimtelijke ontwikkeling. 'De belangrijkste vraag is of nieuwbouw op die locatie een passende en gewenste ontwikkeling is voor de gemeente. Als het antwoord ja is dan volgen andere overwegingen.' Ofwel: het antwoord is nee. En: de gemeente bepaalt waar gebouwd wordt. B en W zeggen wel mee te willen kijken of sanering op een andere wijze haalbaar is.