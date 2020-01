Veteraan Anton behield emotionele band met Polen

Voorver­koop Klapperen in de Stapmolen begint zondag

11:08 OOSTERHOUT - De voorverkoop van het Klapperen, de nieuwe versie van het Kaokelen, begint zondag 19 januari om 14.11 uur. Het evenement in café de Stapmolen was vorig jaar binnen 5 minuten uitverkocht. Het thema is dit jaar het Jeurovisie Klapperfestival.