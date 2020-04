Verzet tegen uitbreiding Rodenburg: ‘Kan doodsklap zijn voor Duiventoren’

Zorgen over groen in Geertrui­den­berg: ‘Wat blijft er nog over?’

14 april RAAMSDONKSVEER/GEERTRUIDENBERG - De Natuurfederatie Geertruidenberg trekt aan de bel over het verdwijnen van steeds meer groen. Naar de politieke partijen in de gemeente is een brandbrief verstuurd. ,,Blijft Geertruidenberg hangen of wordt de vestingstad echt de toegangspoort naar de Biesbosch?”