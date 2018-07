Verzet tegen beoogd pand moskee Oosterhout

'Dit is ons grondgebied'. 'Geen moskee.' 'Oosterhout kom in verzet.' Teksten die in de nacht van zaterdag op zondag werden opgehangen bij een gebouw aan de Meerpaal. Het pand dat de Ahmet Yesevi-moskee in Oosterhout op het oog heeft.

De spandoeken en borden werden opgehangen door actiegroep Rechts in Verzet, valt te lezen op hun Twitterpagina. De groepering komt naar eigen zeggen 'in verzet komt tegen de islamisering van Nederland'. ,,Geen nieuwe moskee Oosterhout! Invloed Erdogan naar nul", stelt de groepering. De Oosterhoutse moskee is zeker niet de eerste die belasterd wordt door Rechts in Verzet. Bij een moskee in Amsterdam-Noord liet de actiegroep begin dit jaar nog een onthoofde pop achter.

Te klein

Eerder schreef deze krant over de voorgenomen verhuizing van de Ahmet Yesevi-moskee. Het gebedshuis is nu nog gevestigd in de Klappeijstraat. Het bestuur wil graag verhuizen naar de Meerpaal, want het pand in het hart van Oosterhout wordt volgens hen te klein.



Het nieuwe gebouw werd aangekocht door de Islamitische Stichting Nederland. Deze stichting komt voort uit de Turkse dienst voor Godsdienstzaken. De dienst is onder controle van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en houdt zich, in Turkije en daarbuiten, bezig met het opzetten en ondersteunen van moskeeën en islamitische scholen.

Volledig scherm 2018-06-15 05:30:17 ROTTERDAM - Moslims komen samen voor het ochtendgebed in de Mevlana Moskee ter afsluiting van de vastenmaand Ramadan. De afsluiting wordt gevierd met het Suikerfeest. Veel moslims gaan na het gebed in de moskee bij familie op bezoek, eten zoetigheid en geven elkaar cadeaus. ANP JERRY LAMPEN © ANP

Gebedshuis

Vraag is dus of de Turkse staat straks invloed uitoefent op de Oosterhoutse Ahmet Yesevi-moskee. En of een dergelijk gebedshuis past op de Meerpaal, op een steenworp van de meubelboulevard.

Het gemeentebestuur van Oosterhout kijkt nu of ze een moskee aan de Meerpaal toestaat. Onder andere Cees Noltee, fractievoorzitter van oppositiepartij GroenBrabant, uitte zijn bezorgdheid. Eigenaar Piet Moll van de woningboulevard is fel tegen. De voorzitter van de moskee zegt op zijn beurt dat er niets te vrezen valt: ,,Niemand heeft straks last van ons", aldus Habib Karatas.