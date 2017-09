Verwoestende flatbrand: 2e brand is nog altijd een raadsel

,,Wat volgde was een nare periode. We hebben er allemaal een flinke knauw van gekregen'', zegt Janssens. Er heerste boosheid, omdat de buurt vóór het incident al bij instanties aan de bel had getrokken over de vrouw. Verbaasdheid dat er twee keer achter elkaar brand uit kon breken in dezelfde woning. Verdriet om hun aangetaste woonomgeving. Janssens: ,,Emoties die we ieder op ons eigen manier verwerkt hebben.''



Zo vertelt bewoonster Hetty Kerpel - haar appartement was onbewoonbaar - dat ze binnen drie weken de hele binnenkant heeft laten opruimen en schoonmaken. ,,Ik sliep in die periode bij familie, maar ging elke dag even langs huis. En nu, nu voel me er weer helemaal op mijn plek."



Terwijl Ingrid van der Veen al vrij snel een makelaar inschakelde. ,,Het is gewoon geen thuis meer voor mij", verklaart ze. ,,Ik raak nog steeds emotioneel als ik in de flat ben."