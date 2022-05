Verwijten vliegen over en weer bij bespreking coalitieakkoord Dongen

DONGEN - De installatie van de wethouders in Dongen en de vaststelling van het coalitieakkoord had een feestelijke avond kunnen zijn. Het werd een langgerekte vergadering, die eindigde in een onvriendelijke sfeer waarin verwijten over en weer vlogen.

De onverwachte terugtrekking van Annemarie van Eenennaam als wethouder om gezondheidsredenen wierp sowieso al een schaduw over deze eerste vergadering waarin het gemeentebestuur in zijn nieuwe samenstelling mocht aantreden. Oppositiepartijen D66 en de Ouderenpartij voor Dongen (OVD) hadden vragen over het aantal wethouders willen stellen. Daar zagen ze voorlopig van af, nu er maar drie wethouders beëdigd werden.

Hun kritische pijlen richtten ze op het coalitieakkoord in hoofdlijnen van CDA en VPD. D66 en OVD gingen omstandig in op de punten in het akkoord. Jan Kennekens (OVD) vond het een slechte zaak dat het geschreven was zonder dat met alle partijen in de raad gesproken was. Volgens hem was daarmee de nieuwe politiek van transparantie en samenwerking al bij het grof vuil gezet.

Stijging van bouwkosten

Ook vroeg hij zich af wat de consequenties van de stijging van bouwkosten zouden zijn voor de nieuwbouw van de IKC’s en de druk die dat zou leggen op de begroting van de gemeente.

Marieke Schouten (D66) had bij elk punt wel vragen en opmerkingen. Ze viel over het feit dat onder het kopje ‘Omgeving’ niets staat over de Omgevingswet die eraan zit te komen. De plannen over duurzaamheid noemde ze ‘magertjes’ en ‘niet toereikend’. Het stak haar dat bomen er niet in genoemd worden. De VVD stelde zich aanzienlijk welwillender op.

Veertien moties

De oppositie diende veertien moties in. Over de vergroening van schoolpleinen, een actief beleid in het planten van bomen, over duurzaamheid, veiligheid, het beteugelen van de gemeentelijke schulden. Er volgde een moeizaam spel van vraag en antwoord, waarin de oppositie vaak steeds verder op details inging.

Een motie waarin OVD en D66 vroegen om een samenhangend ouderenbeleid kon merkwaardig genoeg niet op steun van de VVD rekenen. De meeste moties werden weggestemd of ingetrokken.

Ruim na elf uur wilden D66 en OVD nog mondeling antwoord op een aantal vragen. De VVD, die eerder al als enige tegen een motie van zijn oppositiegenoten gestemd had, verweet hen dat ze in hun eerste reactie op het akkoord wel erg lang gesproken hadden.

Antwoorden op schrift

Burgemeester Starmans riep Stijn Sips (CDA) tot de orde toen hij de partijen voor de keuze wilde stellen om de vergadering nog een half uur op te rekken of vrijdag door te gaan. Dat was haar rol, meldde ze kortaf. Men nam uiteindelijk toch genoegen met antwoorden op schrift.

De raad geeft het college de opdracht om op basis van dit akkoord een debat voor te bereiden waarin de raad dit voorjaar gaat praten over wat de gemeente wel en niet moet doen, en een begroting op te stellen voor de komende vier jaar.