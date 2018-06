Verwarming De Ganzewiel in reparatie, zwembad is wel open

Manager Arie Eikelenboom (NV Sportfondsen) hoopt dat woensdagochtend alles weer in orde is bij De Ganzewiel. Zwemmen kan nog wel in Raamsdonksveer. Wel is de temperatuur van het water gezakt naar 19 graden. Daar waar de temperatuur normaal tegen de 23 graden zit. Op Facebook worden zwemmers naar De Schans verwezen. Daar is het bad vandaag tot 18.00 uur open. Vanwege het mindere weer sluit De Ganzewiel om 16.00 uur.