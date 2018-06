Verwarde vrouw vernielt ruiten gemeentehuis Oosterhout

De vernieling werd vrijdagochtend ontdekt, waarna de politie werd gewaarschuwd. Uit camerabeelden bleek dat de dader met een hamer alle ruiten op de benedenverdieping had bewerkt. Gemeentewoordvoerder Carmen Mutsaers: ,,De hele onderste rij is vernield. Per raam zijn zes of zeven slagen gegeven. Er is niemand binnen geweest, want er zit nergens een gat in de ruit. Het zijn hele dikke ruiten, waar je niet zomaar doorheen slaat.''