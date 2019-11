Verwarde persoon krijgt ‘inspraak’

DONGEN - Het is in veel gemeenten een hoofdpijndossier: hoe gaan we om met onze verwarde medemens? Een nieuwe wet moet vanaf januari de patiënt en zijn directe omgeving meer inspraak geven.

Per 1 januari vervangt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) de bestaande wetgeving op dit gebied. De overheid wil voorkomen dat personen, die een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving vormen, te snel gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De regels daarvoor zijn nu al streng, maar straks zal er vaker gezocht worden naar andere oplossingen waarbij de betrokken persoon in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Mening

Toch zal het in extreme gevallen nodig blijven om iemand tegen zijn wil gedongen op te nemen. Maar ook in die gevallen verandert er vanaf 1 januari het een en ander. Zo moeten de zorgverleners de patiënt straks om zijn of haar mening vragen als er sprake is van dwang. Ook al maakt die mening op zo'n moment niet veel uit, want de gedwongen opname is niet tegen te houden.

Het is een extra taak voor de gemeenten die nu al vaak op de proef worden gesteld als het om sociaal beleid gaat. De landelijke overheid hevelde de afgelopen jaren immers veel taken over naar de lokale overheden. Veel gemeenten zoeken daarom de onderlinge samenwerking op.

Crisisinterventieteam

In Midden-Brabant werken de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Tilburg, Waalwijk, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Loon op Zand bij de uitvoering van de WVGGZ. In Dongen (ruim 26.000 inwoners) is wethouder Petra Lepolder (sociaal domein) verantwoordelijk. ,,Naast de twee genoemde veranderingen is er nog een derde punt. Voortaan kunnen mensen uit de buurt van een persoon met geestelijke problemen terecht bij het regionale crisisinterventieteam om een melding te doen. De leden van dit team zullen de situatie dan eerst zorgvuldig bekijken voordat over wordt gegaan tot een gedwongen opname. Als er wel een gedwongen overname volgt, zal er uitdrukkelijk naar de zienswijze van de betrokken persoon worden gevraagd.’’