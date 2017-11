Verwarde man steekt eigen woning in Oosterhout in brand

Kunstencentrum Waalwjk schaft eigen harp aan

9:23 WAALWIJK - Harpdocente Carina Backhuijs hoeft niet langer met haar harp over straat als ze les gaat geven bij Kunstencentrum Waalwijk. Een jaar nadat Backhuijs is begonnen met harples geven, heeft het kunstencentrum er zelf een aangeschaft. Volgens directeur Francesco van Mierlo is de harp aan een opmars bezig. ,,Met name ook omdat er tegenwoordig goede solisten zijn."