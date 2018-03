Verwarde man bedreigt politieagente met een mes in Rijen

Plan windmolens Raamsdonk even in de ijskast, provincie wil kijken naar groter gebied

6:38 RAAMSDONK - Het plan voor tien windmolens bij Raamsdonk en Waspik moet even in de ijskast. Ontwikkelaar Renewable Factory is al enige tijd bezig met turbines in de polder: er zijn al afspraken met grondbezitters, ook met buurtbewoners is gesproken. Maar de provincie wil dat voor het opwekken van windenergie naar een groter gebied wordt gekeken bij de Bergsche Maas, A27, A59 en Waalwijk.