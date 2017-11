Verwarde Madenaar (31) in onderbroek bijt en bespuugt agenten

MADE – Een 31-jarige inwoner van Made is maandagmiddag aangehouden nadat hij twee agenten had mishandeld. De man beet een van de agenten in de arm en spuugde met bebloede mond beide agenten in het gezicht. De Madenaar is aangehouden en zit nog vast.