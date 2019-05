Vervanging leidingen Dongen-Vaart

Buitenspelen Kent u de leukste speeltui­nen van West-Bra­bant?

11:15 Dat buitenspelen goed is voor kinderen, hebben we vorige week op deze pagina al breed uitgemeten. Volgende week donderdag begint op deze pagina een serie waarbij we op zoek gaan naar ultiem speelplezier. Wekelijks bezoeken we een speeltuin in West-Brabant, van stadsspeeltuin tot natuurspeeltuin of speelgelegenheden bij een horecagelegenheid.