Vertrouwde klanken WC Experience passen perfect bij tentfeest 45-jarige KPJ Raamsdonk

Grote renovatie van militaire wijk in Rijen gaat beginnen; ook sloop en nieuwbouw

RIJEN - Woningcorporatie Leystromen begint deze maand met de renovatie van 97 woningen in de militaire wijk in Rijen-Zuid. Na de bouwvakvakantie staat de sloop en nieuwbouw van 47 woningen op het programma. De wijk die in de loop der jaren steeds meer een negatieve klank heeft gekregen, moet er weer helemaal bovenop komen.

10 juni