Vertrekkend schooldirecteur Martin van den Kieboom: ‘Op het vmbo maken de mensen het verschil’

Autobrand op de A27 bij Nieuwen­dijk: vertragin­gen inmiddels voorbij

8 juli NIEUWENDIJK - De A27 bij Nieuwendijk richting Breda is donderdagmiddag vanaf 14.40 uur een tijd dicht geweest vanwege een autobrand. De bestuurder van de auto moest ter plaatste gereanimeerd worden en is overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg is inmiddels weer vrij.