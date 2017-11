Vertraging na ongeval op A59 bij knooppunt Hooipolder voorbij

Gemeente Dongen doet het niet slecht met Wmo

10:20 DONGEN - Inwoners van de gemeente Dongen die gebruik maken van zorg of ondersteuning via de Wmo, zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo, dat Dongen samen met de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk heeft laten uitvoeren.