Vertraging Glorieux in Dongen, ‘maar ruim 100 migranten komen’

Oude Baan in Hulten ‘levensge­vaar­lijk’ voor fietsers en wandelaars: 'De weg is echt aardedon­ker’

20 november HULTEN - Bewoners van nieuwbouwwijk Eikenveld in Hulten zijn het beu om hun kinderen in het donker over de Oude Baan naar school en clubs te laten fietsen. Ze willen goede straatverlichting omdat ze de weg nu levensgevaarlijk vinden. ,,De weg is zo ontzettend donker dat het niet uitmaakt of je daar je ogen dicht of open hebt”, zegt bewoonster Ingeborg van Nistelrooij.