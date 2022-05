Vertel jouw bijzondere Feyenoord-verhaal, we zijn op zoek naar fans die naar de finale gaan

16-jarige belandt na ‘stunt’ in betonbak: ‘Ze belden 112 voor de ladder van de brandweer’

RAAMSDONKSVEER - De 16-jarige jongen die maandagavond in een betonnen bak viel in Raamsdonksveer, heeft daar alleen schaafwonden aan overgehouden. Hij is dinsdag gewoon weer naar school gegaan, zeggen zijn familieleden.

14:47