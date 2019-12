Verstandelijk beperkten maken kerstverlichting voor de Geren in Gilze

GILZE - Bezoekers van dagbesteding Den Overmoeiden in Gilze hebben dinsdagmiddag door henzelf gemaakte kerstversiering met lampjes opgehangen bij de voormalige molen aan de Geren. Daarmee was ook het laatste stukje van de straat voorzien van feestelijke kerstverlichting.

In de hele straat staan verlichte kommen, die in het pakhuis van de voormalige molen zijn gemaakt door de deelnemers van dagbesteding Den Onvermoeiden. Het is de derde keer dat het groepje verstandelijk beperkten die verlichting verzorgt, onder begeleiding van Wies van Gastel en een aantal vrijwilligers.

Keramiek

Vier jaar geleden begon Van Gastel met de kleinschalige opvang van deze mensen. Met hen ontplooit ze allerhande activiteiten, waaronder het maken van keramiek. Ze maken de vormen, glazuren die en laten ze in de oven bakken.

De kommen zijn klaar. Nu werken ze geconcentreerd aan kerstboomversieringen waar ze prachtige patronen in aanbrengen, er met kwastjes glazuur op smeren. ,,Bloemenwinkel Bij Evelien verkoopt wat we maken", zegt Van Gastel, die in de molen neergestreken is na een loopbaan in de zorg. ,,Het geld komt dan weer terug bij ons. Dat kunnen we gebruiken voor onze activiteiten.”

Compliment

Om alles op tijd klaar te krijgen, zijn alle zeven deelnemers aanwezig. De een is druk, wil graag aandacht. Anderen houden meer van rust. Maar allemaal zijn ze het erover eens dat ze het uitstekend naar hun zin hebben bij Den Onvermoeiden.

,,Iedereen mag hier zichzelf zijn. Ze krijgen aandacht. Ze voelen zich hier thuis. Iedereen heeft meegewerkt aan de kommen. Ze hebben er takjes in gestoken, er de lichtjes in gelegd. Het is een succes. Daarstraks kwam er een vrouw die in een zijstraat woont met de vraag of ze ook voor haar zo'n bol willen maken. Dat is een groot compliment. Het is ook precies wat ze nodig hebben. Wat deze mensen missen is genegenheid, een aai over de bol, een knuffel.”