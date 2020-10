Versierde huizen voor Halloween: 'Sommigen noemen het de gezelligste straat van Hank’

RAAMSDONKSVEER/HANK - De tijd van skeletten, pompoenen en spinnenwebben is weer aangebroken. Halloween inspireerde meerdere mensen uit de regio Oosterhout om hun huis te versieren. “Eigenlijk vond iedereen het wel een leuk idee en nu is de hele straat versierd.”

In de boom hangt een skelet omgeven door spinnenwebben. Vanuit de vlaggenstokhouder steekt een verlichte bezem fier in de lucht. Het huis van Carina van Overveld aan de Beatrixlaan in Raamsdonksveer is dit jaar versierd voor Halloween, maar niet om anderen de stuipen op het lijf te jagen. “Ik hoop dat mensen in deze donkere en moeilijke tijden een glimlach op hun gezicht krijgen als ze door de straat lopen.”

Volledig scherm Brent, Vince en Carina van Overveld bij hun halloweenhuis in Raamsdonksveer. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Van Overveld begon een kleine tien jaar geleden met de halloweenversieringen. Ze zegt dat ze het vooral voor haar eigen kinderen en die uit de buurt deed. Nu ze verhuisd is en haar kinderen wat ouder zijn, was ze niet van plan dit jaar het huis aan te kleden. “Maar een buurman van een paar huizen verderop heeft er veel werk in gestopt. Toen wilde ik het huis toch versieren.”

Haar favoriete versiering is de bezem met lichtjes. “Die is nieuw dit jaar, maar ik vind die zo leuk. Ik denk dat ik die laat hangen tot na de kerst. De pompoenen laat ik dan ook liggen, dan blijft het er leuk uitzien.”

Volledig scherm De familie Meeuwissen in de tuin van hun huis. © Pix4Profs/René Schotanus

Eigenlijk heeft de familie Meeuwissen niks met Halloween. Wie de voortuin aan het Meerkoetpad in Hank ziet zal daar toch anders over denken. En niet alleen deze voortuin is versierd. Bijna de hele straat doet sinds vorig jaar mee, nadat een aantal mensen uit de straat hun huis gingen versieren voor de (klein)kinderen. “Ze vroegen of andere huizen mee wilden doen. Eigenlijk vond iedereen het wel een leuk idee en nu is de hele straat versierd.”

Afgelopen zomer werd zelfs een vergadering georganiseerd. Daarbij werd een thema gekozen en een lijst gemaakt van alle decoraties die nodig waren voor dit jaar. “Het thema is Harry Potter en het idee is om dat volgend jaar uit te breiden. Nu hebben we bijvoorbeeld vlaggen hangen van de vier huizen van Zweinstein (school uit Harry Potter, red.) en van vuilniszakken hebben we dementors (figuur uit Harry Potter, red.) gemaakt.”

Al veel mensen namen een kijkje in de straat, vertelt Meeuwissen. De laatste tijd werd het volgens haar steeds drukker. “Sommigen noemen het hier de gezelligste straat van Hank.”