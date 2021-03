‘Verschiet niet van kleur’ en andere tips voor wie een politieke partij wil beginnen

Eindelijk, de handen gaan uit de mouwen in Raamsdonk: opknap­beurt Adrianusge­bouw van start

5 maart RAAMSDONK - De opknapbeurt van het Adrianusgebouw in Raamsdonk gaat maandag van start. Reden om Eric de Bie, gedeputeerde Erfgoed, uit te nodigen. ,,Het is belangrijk te investeren in religieus erfgoed.”