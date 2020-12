Verrassende wending vlak voor fusie Woonlinie en Meander: directeur-bestuurder aan de kant gezet

ZALTBOMMEL/WERKENDAM - Daags voor de fusie met Woonservice Meander is directeur-bestuurder Peter van de Heuvel na 28 jaar aan de kant gezet bij woningcorporatie Woonlinie. Aanleiding is onenigheid tussen hem en de raad van commissarissen over nevenactiviteiten. Die zouden volgens de commissarissen niet stroken met zijn functie.

Van den Heuvel was de beoogde eerste man van de fusiecorporatie. Woonlinie (Zaltbommel en Woudrichem) en Woonservice Meander (Werkendam) gaan in 2021 samen onder de naam Bazalt Wonen. Het vertrek van Van den Heuvel heeft geen invloed op de fusie. Adjunct-directeur Margret van Wijk uit Woudrichem neemt voorlopig de taken over.

Niet bereikbaar voor reactie

Zij wil niet ingaan op de achtergrond van het conflict. Van den Heuvel was niet bereikbaar voor een reactie. Ook de voorzitter van de raad van commissarissen, Patricia van Nieuwenhuis, was niet bereikbaar voor een toelichting over wat er mis zou zijn met de nevenfuncties. ‘In goed overleg is besloten dat de heer Van den Heuvel zijn werkzaamheden voor Woonlinie en Bouwlinie heeft beëindigd’, aldus een verklaring van de raad van commissarissen. Bouwlinie is de dochterorganisatie die als projectontwikkelaar van Woonlinie opereert.

Van den Heuvel heeft zich, volgens de verklaring van de raad van commissarissen, de afgelopen 28 jaar ‘met toewijding, passie en energie’ ingezet voor beide organisaties.

7000 woningen

Woonlinie en Woonservice Meander maakten in oktober 2019 bekend dat ze van plan waren om met ingang van 2021 samen te gaan. Daardoor ontstaat een corporatie met ruim 7000 woningen in de gemeente Altena en in de Bommelerwaard. Woonlinie is met ruim 4100 woningen de grootste van de twee organisaties.

De fusie is goedgekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties. Die toezichthouder is ook gevraagd om een reactie op de ontwikkelingen rond de beoogd directeur-bestuurder.