Verpleeghuis laat corona bewust de vrije loop: ‘Wij kiezen voor levensvreugde’

Jong in... ‘Een plek om ongedwon­gen af te spreken is er in Hooge Zwaluwe niet. Ik zou dat graag zien’

6 december HOOGE ZWALUWE - De 17-jarige Danique Hoeve is het jongste burgerraadslid voor de VVD Drimmelen. Haar ambities zijn groot: na de zomer gaat ze geneeskunde in Rotterdam studeren. ,,Het eerste jaar wil ik thuis in Hooge Zwaluwe blijven wonen, daarna zie ik het wel.’’