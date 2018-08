Verpleeghuis De Riethorst heeft nieuwe belevingstuin: 'Ze vinden het heerlijk'

De tuin is opgefleurd met vogelhuisjes en bloembakken. Er is een extra wandelpad aangelegd. In het midden staat een prieeltje en aan twee houten moestuintafels kunnen bewoners zelf aan de slag. ,,We gebruiken herkenbare plantensoorten. Basilicum, tomaten'', vertelt medewerker Ton Damen.



Het idee om iets met de tuin te doen, ontstond via een zoon van een bewoonster. Damen: ,,Er werd een werkgroep opgezet; die keek hoe de tuin met weinig middelen een make-over kon krijgen.'' De ouderen wonen immers tijdelijk op deze locatie in Buurstede. Over zo'n twee jaar moet hun nieuwe onderkomen in Geertruidenberg klaar zijn. ,,Maar het moet hier ook als een thuis voelen.''