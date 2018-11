Verouderde woningen aan Trappistenstraat in Dongen worden gesloopt

DONGEN - De 45 verouderde maisonnettewoningen aan de Trappistenstraat in Dongen worden in januari gesloopt. Medio volgend jaar start de bouw van 72 nieuwe huurwoningen.

Dat zegt woordvoerster Angela Jansens van woningcorporaties Casade. ,,Alle bewoners zijn al een tijd eerder elders ondergebracht. De anti-krakers die in de woningen zaten, zijn inmiddels ook weg. In december beginnen we met de voorbereidingen van de sloop.’’

Verouderd

Volgens Jansens stonden de maisonettewoningen al jaren op de nominatie om gesloopt te worden. Ze werden gebouwd in de jaren zeventig en zijn hopeloos verouderd. Ze maken plaats voor maken plaats voor energiezuinige Nul-Op-De-Meter appartementen die verdeeld worden over drie complexen. Er komen 53 twee- en negentien driekamerappartementen.

De appartementen zijn bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder en hebben een huurprijs van 517 euro tot maximaal 640 euro. Daarnaast betalen huurders een EPV-bijdrage (Energie Prestatie Vergoeding) voor de energiebesparende maatregelen die zijn genomen bij de bouw.

Overeenkomst

De nieuwbouw wordt uitgevoerd door Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden. Vrijdag 9 november ondertekenden directeur/bestuurder Roel van Gurp van Casade en directeur Cas Stuut van Hendriks Coppelmans Bouwgroep de overeenkomst.

Het woningbouwproject heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Er komt geen gas in de nieuwe woningen. De toekomstige bewoners zullen elektrisch moeten koken. Een warmtepomp zorgt voor de verwarming en warm water en voor koeling als het warm is. Op de daken van de appartementsgebouwen en van de fietsenbergingen liggen zonnepanelen om energie op te wekken. De woningen zijn geïsoleerd volgens de moderne eisen. Er is weinig warmte nodig om de woningen te verwarmen. ,,Wij willen niet wachten tot het bouwbesluit in 2020 wordt aangepast. Wij bouwen nu al zo energiezuinig mogelijk. Tegelijk willen we de woonlasten voor onze huurders laag houden”, aldus Roel van Gurp.

Senioren

In de loop van 2019 biedt Casade de appartementen te huur aan via de website van Woning In Zicht (www.woninginzicht.nl). Geïnteresseerden kunnen reageren op het aanbod bij Woning in Zicht als ze als woningzoekende staan ingeschreven. De woningen worden met voorrang aan senioren toegewezen, maar uitzonderingen blijven mogelijk. Vooraf inschrijven voor het nieuwbouwproject aan de Trappistenstraat is niet mogelijk.