Verontwaardiging over restaurant eigenaar Tuf Recycling

Twee Intertoys Breda gaan dicht: ‘Ik kan er nog niet over praten’

7:01 BREDA - In Breda gaan twee Intertoys-winkels, aan de Karnemelkstraat en op de Grote Markt dicht. Eerder was de winkel in al Moerwijk gesloten. In Stada-Stores blijft de enige Bredase vestiging van de speelgoedwinkel open. Zundert verliest de Intertoys aan de Molenstraat. Vrijdagmiddag begon de opheffingsuitverkoop al in de filialen die dicht gaan.