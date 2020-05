Vernoemd naar Olympische Spelen, gekleed in Feyenoord-kleuren. En dat al 60 jaar

DONGEN - Op de dag dat Olympia’60 zijn verjaardag viert, is het sportpark veel leger dan de Olympianen gewild hadden. In de kantine zal het stil zijn, maar het sportpark is niet verlaten. De jeugd mag weer op de velden trainen. Op de zestigste verjaardag zijn het niet de mannen van het verleden die in het zonnetje staan, maar de toekomst van Olympia’60.

Op 6 mei 1960 richtten enkele wielrenners een voetbalclub op. Olympia’60 zag het levenslicht. De naam werd bedacht naar aanleiding van de Olympische Spelen die later dat jaar gehouden werden. De clubkleuren werden gekopieerd van Feyenoord. Een van de oprichters was fan van de Rotterdamse club.

Zestig jaar later heeft Olympia’60 zijn eigen identiteit ontwikkeld. ,,Het voordeel van een zaterdagclub is dat alles op één dag plaatsvindt. Daardoor is er een hoog ‘ons-kent-ons’-gehalte”, vertelt Rob van den Meijdenberg.

Religie? Geen plek

Dat Olympia’60 een zaterdagclub is, heeft niets met religie te maken. ,,Op zondag was er destijds geen plek op de velden in Dongen”, legt Van den Meijdenberg uit.

Olympia’60 had geen eigen accommodatie. De velden van de andere verenigingen in Dongen werden gebruikt. Café Achterberg deed dienst als verzamelplaats en kleedkamer. ,,Mijn vader was een van de oprichters en eigenaar van dat café”, vertelt Rob van den Meijdenberg.

Volledig scherm Op de 50e verjaardag van Olympia'60, op de kop af dus 10 jaar geleden, was Guus Hiddink te gast. Het feest vond plaats in De Gouden Leeuw. © JAN STADS

Vernieuwd complex

Zestig jaar later is er een eigen accommodatie die afgelopen seizoen vernieuwd is. De kleedkamers zijn uitgebreid. De club heeft veel aantrekkingskracht in Dongen waardoor een vernieuwd complex noodzakelijk was.

,,Op woensdagavond ken ik niet meer alle ouders die langs de lijn staan bij de jongste jeugd”, bekent Van den Meijdenberg. ,,Maar dat is een heel goed teken. Eerst kwamen alleen dochters en zonen van bekenden bij de club, nu komen de leden uit heel Dongen.”

Dat gaat niet ten koste van het karakter van de club, meent hij. ,,Iedereen die op zaterdagmiddag de kantine inloopt heeft dat huiskamergevoel. Al ben je een jaar niet geweest, je komt weer thuis en ziet veel bekenden. Die sfeer en het karakter van de club willen we behouden.”

Klein feestje

De jubileumfestiviteiten zouden gecombineerd worden met de opening van de verbouwde accommodatie, maar dat gaat allemaal niet door. Slechts op summiere wijze zal er dit jaar aandacht aan het jubileum besteed worden.

Ereleden worden vandaag in het zonnetje gezet en sponsoren worden bedankt voor hun trouwe steun. Allemaal digitaal of op gepaste afstand georganiseerd. ,,Waarschijnlijk halen we alles volgend jaar in.”