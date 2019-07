Vernieuwing Neerlandia ‘31 in Dorst op schema

Boek 75-jaar vrijheid Gilze en Rijen achter slot en grendel

17:00 GILZE EN RIJEN - Als een goed bewaakte schat ligt het nieuwe boek van Heemkring Molenheide Gilze en Rijen in de kluis van het heemhuis in Gilze. Of liever, enkele dozen van het boek ‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’ met ervaringsverhalen over de oorlog. Wie het wil kopen moet wachten tot op zijn vroegst 8 oktober.