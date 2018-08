Vernieuwing kermis Oosterhout pakt goed uit

Klachten

Ook Peter de Laat is erg tevreden over de eerste aanpassingen. Het raadslid maakt zich hard voor een vernieuwde kermis. ,,Alleen attracties is niet meer voldoende. Bezoekers willen meer. Er is dit jaar een stap in de goede richting gezet. Ik hoor positieve geluiden van exploitanten en publiek. Op de Markt waren de stoelen niet aan te slepen." Komende tijd is er een evaluatie. ,,Er zijn altijd verbeterpunten", zegt Van der Helm. ,,Denk aan de looproute via het park. Bij de ingang aan de Slotlaan was het wat dringen, mede door de hekwerken. De Heuvel kan wellicht nog wat aantrekkelijker worden ingericht." Ook noemt hij de plaatsing en verdeling van attracties. ,,Er ligt met deze kermis echter al een mooie basis."