Vernieuwde Oosterhoutse kermis: van Caribische dag tot Hollandse avond

Zo is er nu een randprogramma met activiteiten, Zomerfeest genaamd, om de kermis met het centrum te verbinden. Ook is het de bedoeling om de kermis zelf meer richting de binnenstad te dirigeren. Dat lukt dit jaar nog niet helemaal, omdat er nog contracten lopen met exploitanten. ,,Er is wel gekeken naar een betere opstelling van de attracties en een mooie aankleding'', aldus de gemeente.

Caribische Dag

Volledig scherm Het Kaais Zomercarnaval in 2011 © Else Loof Het Zomerfeest begint op de tweede kermisdag - zaterdag 18 augustus - met een Caribische Dag. Met samba-, brass- en steelbands en tropische versnaperingen. Het is een soort doorstart van het Kaais Zomercarnaval, alleen dan zonder de bekende parade. De organiserende Stichting De Gangmaokers besloot in april dat het niet meer mogelijk was om dat feest in de originele opzet te organiseren.





Zondag staat in het teken van het mosselfeest. Op de Markt, Klappeijstraat en Heuvel serveren horecazaken verse Zeeuwse mosselen. In de stad komen drie 'proefpunten', waar kermis- en winkelbezoekers mosselen kunnen proeven.



Stille kermis

Op de dinsdag een inmiddels vertrouwd onderdeel: de stille kermis. Voor even is er dan minder geluid, weinig licht en gaan sommige attracties net wat minder hard. Bedoeld voor kinderen en volwassenen met autisme, epilepsie of een andere beperking.

Later op de dag weer iets nieuws: de Hollandse avond van Proeflokaal Chefz en Café de Apotheek. Met optredens van onder meer Raymond en Leen Zijlmans.De laatste kermisdag kan iedereen binnenlopen in de grote circustent in het Slotpark voor een lesje jongleren of ballopen.

Minikermis keert terug

Gedurende de kermis staat op het Hemaplein in Arendshof de miniatuurkermis. Vorig jaar ontbrak die voor het eerst in jaren. De kermiscoördinator wilde weer eens wat anders, zei de gemeentewoordvoerder toen. Maar nu keert de kermis dus terug op een prominente locatie in de binnenstad.

De kermis opent vrijdag 17 augustus. Woensdag 22 augustus sluit het evenement traditioneel af met vuurwerk.