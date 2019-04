Vernieuwde Koningsloop: ‘Leuker parcours, maar minder deelnemers’

Rijk steekt tientallen miljoenen in vliegbasis Gil­ze-Rij­en voor aanschaf vliegsimu­la­to­ren

16:51 RIJEN - Niets staat een miljoeneninvestering in de vliegbasis Gilze-Rijen meer in de weg nu de Tweede Kamer donderdag akkoord is gegaan. Het gaat om mogelijk honderd miljoen euro voor de aanschaf van vliegsimulatoren.