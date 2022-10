Vernieuwd Van der Valk Gilze: flitsende bowlingbanen en ‘het Saint-Tropez van Brabant’

Opeenvol­ging van droogtes breekt nu ook volwassen bomen op in West-Bra­bant

BREDA/OOSTERHOUT - Tijdens de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 hadden vooral jonge struiken en bomen het zwaar. Nu beginnen in West-Brabant ook oudere bomen last te krijgen van hitte en watergebrek. De droogte is geen incident meer.

10 oktober