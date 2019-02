Vernielingen bij bushalte in Made

Mattie Broekmans is de Grootste Kaai van Oosterhout

16 februari OOSTERHOUT - Tijdens het Smulnarrenbal in La Cantina in Oosterhout is Mattie Broekmans zaterdagavond tot Grootste Kaai van 2019 benoemd. Het is de hoogste carnavalsonderscheiding die in Kaaiendonk wordt uitgereikt.