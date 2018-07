Vermist meisje Wolluk-stock zat met enkel vast in boomstronk

Het was te warm voor het Oosterhout­se Pruvement

1 juli OOSTERHOUT - ,,Het kan ook té warm zijn." Als deze woorden worden uitgesproken door nota bene de ijsverkoper, Joep Slegers van ijssalon ViaVia, dan ziet het er uit. ,,Een temperatuur van dertig graden is nooit gunstig voor activiteiten in de stad", zegt Slegers. De 28ste editie van het Oosterhoutse Pruvement had absoluut last van het warme weer. Zeker op zaterdag bleven de bezoekersaantallen achter bij de verwachtingen. Ook op zondag kwamen er beduidend minder mensen dan andere jaren.