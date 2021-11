Vermissing bij grote woningbrand Dongen, twee personen gewond

Black Fri­day-stunts in coronatijd, is dat eigenlijk wel verant­woord? ‘Wij doen niet mee aan die flauwekul’

BREDA/OOSTERHOUT - Black Friday luidt in de Verenigde Staten de start in van het kerstinkoop-seizoen. In ons land is het vooral een marketinginstrument van de grote winkelketens. Hoe laat het koopfestijn zich combineren de huidige pandemie en oplopende besmettingscijfers?

25 november