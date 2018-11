Verkoop Hermenzeil in de wacht; ‘koopprijs wel degelijk belangrijk’

RAAMSDONKSVEER De verkoop van jachthaven Hermenzeil te Raamsdonk heeft vertraging opgelopen. Reden is de ingreep van de gemeenteraad Geertruidenberg in de verkoopprocedure. Die vindt dat de koopprijs een wezenlijke rol moet spelen als selectiecriterium.

Wethouder Kevin van Oort (Morgen!) houdt er nu rekening mee dat de verkoop van de haven met een aantal maanden wordt uitgesteld. Hij ging ervan uit dat vandaag die verkoop kon worden gestart. ,,Ik verwacht dat kopende partijen nu meer tijd nodig hebben hun plannen uit te werken", zei hij na afloop van een heftig verlopen raadsvergadering.

In die vergadering stonden fracties lijnrecht tegenover elkaar en lieten zich niet overtuigen. Van Oort kreeg steun van zijn eigen partij Morgen! en de fractie Lokaal Plus. Zij hielden vast aan de procedure die hen door externe vastgoed-experts was geadviseerd en waaraan de provincie haar goedkeuring had gegeven. '

Verlies

SVP, Keerpunt '74, VVD, D66 en CDA dienden een amendement waardoor de discussie weer helemaal open lag. Niet langer moeten visie en ervaring van de ondernemer bepalend zijn voor de eerste selectie, vinden zij, de prijs moet wel degelijk een belangrijke rol spelen. Dit om het verlies zoveel mogelijk te beperken. Piet de Peuter van SVP: ,,We zitten nu al op zo'n 2,5 miljoen aan kosten, inclusief de aankooppijs. We mogen blij zijn als de haven 1,5 miljoen oplevert. Deel je dat door twee, gemeente en provincie, dan zitten we nog met een verlies van 5 ton. Het gaat hier om gemeenschapsgeld!"

Ondermijning

Van Oort hield de raad voor dat de prijs wel belangrijk is , maar pas in een later stadium. Hij: ,,Ons hoofddoel was om ondermijning te voorkomen. Als we meteen op de prijs selecteren kunnen we er wel eens slechter uitkomen. Laat ondernemers eerst met de juiste plannen komen. Misschien kan er wel meer dan in het huidig bestemmingsplan en is er speelruimte. En als er meer kan gaan ze ook meer betalen. We moeten voorkomen dat we door een strenge eerste selectie minder partijen over houden om te kiezen.”