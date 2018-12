Verkoop Corneliuskerk afgeketst: bewoners Den Hout stappen naar rechter

Een maand geleden klapten de onderhandelingen. Tot ontsteltenis van de Stichting Corneliuskerk. Die gaf de Catharinaparochie en het Bisdom van Breda nog de ultieme mogelijkheid om met een reactie te komen. Zo niet, dan zou de stichting naar de rechter stappen. De reactie vanuit de parochie kwam, per brief. Alleen voor de Stichting was de inhoud onbevredigend. “De verwachting was dat de onderhandelingen goed af zouden lopen“, vertelt woordvoerder Cees Joosen. “Dat is voor ons een grond op zich om juridische stappen te ondernemen. Je mag de onderhandelingen niet eenzijdig afbreken. Zij vinden dat er niet meer onderhandeld hoeft te worden. Daarmee is voor ons de kous af.“ Daarnaast zouden beide partijen op verschillende punten al een overeenkomst hebben. “Alleen is dat nog niet geformaliseerd“, meent Joosen. “Het is niet zo dat we mijlenver uit elkaar zitten.“