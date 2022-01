Verkiezingsprogramma zonder ‘dansende letters’: ‘Dyslexie is een belangrijk onderwerp’

Fietsers tussen de tractors en gierwagens op snelfiets­rou­te Bre­da-Til­burg: ‘Dit gaat een keer fout’

HULTEN - Buurtbewoners van de Broekdijk in Hulten zijn het eens met gebruikers van de snelfietsroute F58 dat De Uitvang bij Hulten onveilig is. ,,De snelfietsroute is hier onterecht op een drukke, bestaande weg gelegd. Het is een weg voor auto's, landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Leg dan een aparte fietsstrook aan", meent Wim Gillis.

8 januari