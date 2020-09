Verkeerssituatie rond Rijense scholen wordt een stuk veiliger

Draait Oosterhou­ter na verlies van werk, woning en vriendin ook nog jaren de cel in wegens drugshan­del?

10 september BREDA – W.P. (32) uit Oosterhout lijkt in eerste instantie in niets op een geharde crimineel uit het nietsontziende drugsmilieu waar het Openbaar Ministerie (OM) hem mee associeert. Draait de schuchtere Oosterhouter, die zijn werk, woning en vriendin al kwijt is, nu ook nog voor jaren de gevangenis in na het aantreffen van een karrenvracht aan xtc-pillen en het levensgevaarlijke vloeibare fentanyl?