Verkeersruzie loopt uit de hand: 48-jarige man uit Oosterhout mishandelt automobilist

Ernstig zieke Dongenaar Koen Loonen (21) overleden: 'Voetbal was alles voor hem'

10:07 DONGEN/DE MOER - De 21-jarige Koen Loonen, die leed aan neuroblastoom, is gisteren overleden. Dat heeft zijn voetbalclub vv Blauw-wit'81 bekendgemaakt. De verslagenheid is groot. De kans is groot dat de uitvaartdienst komende week op het hoofdveld van de voetbalclub wordt gehouden.