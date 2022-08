Verkeersruzie in Oosterhout loopt uit op gebroken ribben, schedel en oogkas: eis vier jaar cel

Camino Brabant Pelgrims­tocht in eigen regio: ‘Het is hier zo ontzettend mooi’

Camino Brabant is een 300 kilometer lange wandeltocht tussen Den Bosch en Breda, verdeeld over 13 etappes. De route is geïnspireerd op de pelgrimage naar Santiago de Compostella en de schoonheid van Brabant. Een gesprek met de bedenker, Jan Groenen uit Veldhoven.

4 augustus