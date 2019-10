Verkeersregelaars houden weggebruikers voor de gek met neppe flitskast

Bouw De Laverie begonnen

10:06 OOSTERHOUT - Het begin is gemaakt aan het grote woningbouwproject De Zwaaikom in Oosterhout. Dinsdag is het officiële startsein gegeven voor het eerste deel, De Laverie, van start gegaan. In deze fase worden eenentwintig energieneutrale woningen gerealiseerd. Naar verwachting worden deze huizen na de zomer van 2020 opgeleverd.