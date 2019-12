Verkeerscontrole in Dongen, Gilze en Rijen levert 42 bekeuringen op

Van Hoge Veer naar Bastion: ‘Zat ik hier maar 10 jaar eerder’

19:51 Zelfs labradoedel en huishond Lady is meeverhuisd. Van Raamsdonksveer naar Geertruidenberg. Zestig verpleeghuisbewoners van het Hoge Veer nemen hun intrek in het statige Bastion. ,,Ik had hier tien jaar eerder willen zitten".