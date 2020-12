Verkeerd afval in de zak? Veertig huishoudens in Oosterhout krijgen een rekening van 101,68 euro

Oosterhout kent net als veel andere gemeentes een ophaalsysteem. Restafval gaat in de grijze kliko, tuinafval in de groene container. Plastic en drankenkartons moeten in oranje zakken. Alleen gaat dat laatste niet altijd goed. In de praktijk blijkt dat er van alles in de oranje zakken gaat, ook huishoudelijk afval. De gemeente stelt dat de overtredingen over het algemeen ‘bewuste acties‘ zijn. ,,Geen onwetendheid. In de zakken zitten onder meer luiers, kattenbakgrind, laminaat, cd’s en puin.”