Verkeer A27 over de vluchtstrook door ongeluk tussen Raamsdonksveer en Nieuwendijk

Anne Frankboom in Wandelpark Waalwijk moedwillig vernield en afgebroken

20 mei WAALWIJK - De Anne Frankboom in het Wandelpark in Waalwijk is definitief geknakt - moedwillig. Om zeven uur 's avonds werd Theo van Bracht, voorzitter van Stichting Wandelpark Waalwijk, door passanten op de hoogte gesteld. De foto van Anne Frank en bijbehorende informatie is verdwenen.