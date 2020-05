Verhuurder wil meubelgigant KSB met 9000 vierkante meter uit Oosterhouts pand

Illegale verkoop

De meubelgigant weigert echter te vertrekken, zo liet het in een schrijven weten. Het beroept zich op de huurwet, maar volgens Dieseko is die alleen maar van toepassing op detailhandelsbedrijven. Aangezien het bestemmingsplan die vorm van bedrijvigheid niet op deze plek toestaat, eist de verhuurder dat KSB direct staakt met deze verkoopactiviteiten. Ook omdat de huurovereenkomst dit uitsluit. Daarop volgt een brief van de meubelhandelaar dat er echter alleen aan zakelijke afnemers wordt geleverd.

Na een aantal briefwisselingen is Dieseko het beu. De verhuurder spant een kort geding aan bij de rechtbank in Breda waarin het eist dat KSB het pand binnen zeven dagen verlaat na het toewijzen van de eis door de rechter.

Die zaak zou vrijdagmorgen voorkomen. Maar donderdag trekt het vastgoedbedrijf plotsklaps in. "Dat was voor ons een verrassing", zegt advocaat Quincy Kendall van De Hef Advocaten uit Rotterdam dat KSB bijstaat. Volgens hem is er geen overleg geweest tussen beide partijen en is onduidelijk hoe het nu verder gaat. Meer wil hij niet kwijt over de kwestie. Anders dan dat "het geen prettige situatie is voor mijn cliënt.