Verhuizing van het stadhuis is een ijkpunt in de historie van Oosterhout

Oosterhout trekt met stadhuis naar de binnenstad: ‘We blazen centrumge­bied nieuw leven in’

3 maart OOSTERHOUT - Het nieuwe Oosterhoutse stadhuis komt in Arendshof 2. ,,Met het stadskantoor in het winkelcentrum staan we met onze voeten midden in de gemeente”, zegt wethouder Arnoud Kastelijns.