Verenigingen blij met een cheque voor een goed idee uit coronaherstelplan

RIJEN - Blije gezichten donderdagmiddag in de raadszaal van het gemeentehuis van Gilze en Rijen. Zes organisaties werden financieel beloond voor hun goede idee om de samenleving na corona weer een flinke zet te geven. Het is de eerste van vier rondes in het coronaherstelplan.